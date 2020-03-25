Лещенко перевели в реанимацию для плановой процедуры

Народный артист РСФСР Лев Лещенко, у которого диагностировали двустороннее воспаление лёгких, переведён в реанимацию для проведения плановой процедуры, в которой он нуждается. Об этом рассказал концертный директор певца Олег Дмитриев.

«Он в реанимации, «питается» кислородом. Это не экстренный случай, мне объяснили. Это лучшее место для такой процедуры, где чище всего и удобнее всего, где стоит новейшая аппаратура. За ним образцовый уход», — рассказал он ТАСС.

Ранее сообщалось, что Лещенко и его супруга доставлены в медицинский центр в московском посёлке Коммунарка, где они сдали тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Как отметил руководитель Государственного театра пародий Владимир Винокур, Лещенко чувствует себя нормально.