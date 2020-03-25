Лещенко перевели в реанимацию для плановой процедуры
- globallookpress.com
«Он в реанимации, «питается» кислородом. Это не экстренный случай, мне объяснили. Это лучшее место для такой процедуры, где чище всего и удобнее всего, где стоит новейшая аппаратура. За ним образцовый уход», — рассказал он ТАСС.
Ранее сообщалось, что Лещенко и его супруга доставлены в медицинский центр в московском посёлке Коммунарка, где они сдали тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19.
Как отметил руководитель Государственного театра пародий Владимир Винокур, Лещенко чувствует себя нормально.