Лещенко лёг в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус

Певец Лев Лещенко и его супруга госпитализированы в медицинский центр в московском посёлке Коммунарка, где они сдали тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на концертного директора артиста Олега Дмитриева.

«Он поехал в больницу с женой сам. Почувствовал недомогание, обратился к знакомым врачам в клиниках, у друзей проконсультировался. Они посоветовали ему поехать в больницу в Коммунарку. Его положили с подозрением (на коронавирус). Сейчас провели анализы, через три дня узнаем», — сказал Дмитриев.

По его словам, Лещенко не смог вызвать врача, поэтому принял решение поехать в больницу самостоятельно.

Ранее испанский оперный певец Пласидо Доминго сообщил, что у него выявлена коронавирусная инфекция COVID-19.