Лещенко лёг в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус
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- РИА Новости
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на концертного директора артиста Олега Дмитриева.
«Он поехал в больницу с женой сам. Почувствовал недомогание, обратился к знакомым врачам в клиниках, у друзей проконсультировался. Они посоветовали ему поехать в больницу в Коммунарку. Его положили с подозрением (на коронавирус). Сейчас провели анализы, через три дня узнаем», — сказал Дмитриев.
По его словам, Лещенко не смог вызвать врача, поэтому принял решение поехать в больницу самостоятельно.
Ранее испанский оперный певец Пласидо Доминго сообщил, что у него выявлена коронавирусная инфекция COVID-19.