Лещенко лёг в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус

Короткая ссылка
Певец Лев Лещенко и его супруга госпитализированы в медицинский центр в московском посёлке Коммунарка, где они сдали тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19.
Лещенко лёг в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на концертного директора артиста Олега Дмитриева.

«Он поехал в больницу с женой сам. Почувствовал недомогание, обратился к знакомым врачам в клиниках, у друзей проконсультировался. Они посоветовали ему поехать в больницу в Коммунарку. Его положили с подозрением (на коронавирус). Сейчас провели анализы, через три дня узнаем», — сказал Дмитриев.

По его словам, Лещенко не смог вызвать врача, поэтому принял решение поехать в больницу самостоятельно.

Ранее испанский оперный певец Пласидо Доминго сообщил, что у него выявлена коронавирусная инфекция COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить