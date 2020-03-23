От Хэнкса до Вайнштейна: кто из деятелей культуры заразился коронавирусом
- Том Хэнкс, Харви Вайнштейн
- Reuters
Вечером 22 марта ряд СМИ со ссылкой на источники в пенитенциарной системе США сообщили, что голливудский продюсер Харви Вайнштейн, менее двух недель назад приговорённый к 23 годам тюремного заключения за сексуальные домогательства и изнасилование, заболел COVID-19. Сообщалось, что в настоящее время продюсер находится в карантине в тюрьме строгого режима Венде в штате Нью-Йорк.
Позднее информацию о положительном тесте Вайнштейна на новую коронавирусную инфекцию подтвердил глава Ассоциации содействия сотрудникам исправительных учреждений и полиции штата Нью-Йорк Майкл Пауэрс. Он также выразил обеспокоенность в связи с недостатком профилактических защитных средств у работников исправительного учреждения.
По некоторым данным, Вайнштейн мог подцепить коронавирус в тюрьме Райкерс, где уже есть ряд подтверждённых случаев. Вместе с тем, адвокат продюсера Имран Ансари сообщил Reuters, что представителей Вайнштейна пока не уведомляли о его возможном заболевании COVID-19.
Накануне оперный певец Пласидо Доминго сообщил, что он также заражён коронавирусной инфекцией. По словам всемирно известного тенора, он решился рассказать о результатах медицинского тестирования на своей странице в Facebook, поскольку это является его моральным долгом.
Певец призвал поклонников следовать правилам безопасности и соблюдать установленные местными властями ограничения, чтобы защитить не только себя, но и своё окружение. Концерт артиста в московском зале «Зарядье», который был запланирован на 28 апреля, отменён.
Как Пласидо Доминго, так и Харви Вайнштейн находятся в группе риска по возрасту: первому в этом году исполнилось 79 лет, второму — 68.
Заражённые
Первым из знаменитостей о заражении коронавирусом сообщил Том Хэнкс. Он и его жена Рита Уилсон находились в Австралии, когда почувствовали себя неважно. После получения положительных тестов на коронавирус их изолировали в местной больнице. Четыре дня спустя пару выписали, предписав оставаться дома на карантине. Хэнкс регулярно делится новостями о своём здоровье в соцсетях.
К слову, Хэнкс приехал в Австралию, чтобы приступить к съёмкам в байопике об Элвисе Пресли под руководством База Лурмана («Ромео + Джульетта», «Великий Гэтсби»), однако из-за диагноза актёра производство ленты было приостановлено.
О проблемах со здоровьем сообщила в Instagram и Ольга Куриленко. С характерными симптомами она обратилась в одну из больниц Лондона. Хотя тест оказался положительным, актрисе не назначили никакого лечения. Она поделилась с подписчиками собственными методами борьбы с заболеванием.
23 марта Куриленко рассказала, что чувствует себя значительно лучше, и симптомы болезни отступают.
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Happy Mother’s Day! #mothersday P.S. I have completely recovered 🙏 To recapitulate: For one week I felt pretty bad and was mostly in bed, sleeping, with high fever and strong headache. The second week, the fever was gone but some light cough appeared and I felt very tired. By the end of the second week I felt totally fine. Cough is almost gone although I still cough in the mornings but then it completely goes away for the day! I’m fine! And now I’m just enjoying this time to reflect on many things and spend my time with my son. 🙏 Я думаю я полностью выздоровела. Коротко о течении болезни: В первую неделю мне было очень плохо и я почти все время лежала с высокой температурой и много спала. Я спала 12 часов за ночь и потом ещё часа 3-4 днём!!! Подняться было тяжело. Усталость сумасшедшая. Головная боль дикая. Во вторую неделю температура полностью ушла и появился легкий кашель. Усталость осталась. Теперь практически никаких симптомов нет. Только немного кашель есть по утрам, но потом он полностью уходит на весь день. Теперь я наслаждаюсь отдыхом и провожу время с сыном. Держитесь!!! 💪 #coronavirus #коронавирус
Среди заражённых оказался и Идрис Эльба. Британский актёр сообщил, что у него нет никаких симптомов коронавируса, однако он прошёл тест, чтобы не подвергать риску окружающих (ранее Эльба контактировал с человеком, у которого подтвердилось наличие вируса). Неделей позднее стало известно, что COVID-19 также заразилась жена актёра, которая решила разделить с супругом карантин.
В выходные о COVID-положительном статусе сообщил 58-летний клавишник группы Bon Jovi Дэвид Брайан. Он отметил, что находится на карантине уже неделю и ещё пробудет дома такой же срок, а по выздоровлении сделает повторный тест. Музыкант призвал подписчиков не паниковать.
«Я болею уже неделю, но с каждым днём чувствую себя всё лучше. Пожалуйста, не бойтесь! Это грипп, а не чума», — написал он в Instagram.
Также среди заражённых — Рейчел Мэттьюз, подарившая голос персонажу мультфильма «Холодное сердце II» Ханимарен. На своей странице в Instagram Мэттьюс подробно описала симптомы и отметила, что добиться тестирования очень сложно, при этом никакого специфического лечения заболевшим не предлагается.
Болезнь настигла и звёзд популярного телесериала «Игра престолов». Так, положительный результат показали тесты норвежского актёра Кристофера Хивью, который сыграл одичалого Тормунда.
- Кристофер Хивью
- Reuters
- © Caitlin Ochs
Артист сообщил, что болезнь протекает в лёгкой форме, однако он пробудет дома так долго, как понадобится. Хивью также призвал подписчиков думать о тех, кому заражение грозит более серьёзным последствиями.
Аналогичные проблемы коснулись английской актрисы Индиры Вармы. Теперь ей приходится соблюдать постельный режим. Незадолго до болезни Варма работала над спектаклем «Чайка» по пьесе Чехова в Лондонском театре Playhouse (главную роль в постановке играет Эмилия Кларк). Все спектакли театра отменены до 26 апреля.
На прошлой неделе о заражении коронавирусом узнал Дэниэл Дэ Ким, известный по сериалу «Остаться в живых». Он записал видео, чтобы рассказать о своём опыте поклонникам и призвать относиться к болезни со всей серьёзностью. Ким отметил, что самоизолировался даже от собственной семьи.
Коронавирус обнаружили и у главы звукозаписывающего лейбла Universal Music Лучиана Грейнджа. Это весьма тревожные новости для индустрии, поскольку в конце февраля, на праздновании своего 60-летия, Грейндж общался с многими выдающимися менеджерами, включая гендиректора Apple Тима Кука.