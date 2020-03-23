От Хэнкса до Вайнштейна: кто из деятелей культуры заразился коронавирусом

23 марта стало известно, что находящийся в одном из исправительных учреждений штата Нью-Йорк продюсер Харви Вайнштейн заражён COVID-19. На днях положительный тест на новую коронавирусную инфекцию сдал оперный певец Пласидо Доминго. Также в числе заражённых актёры Идрис Эльба, Кристофер Хивью, Индира Варма и Рейчел Мэттьюс, музыкант Дэвид Брайан, глава Universal Music Лучиан Грейндж. Тем временем, Том Хэнкс, Ольга Куриленко и Дэниэл Дэ Ким рассказали поклонникам, что уже идут на поправку.

Вечером 22 марта ряд СМИ со ссылкой на источники в пенитенциарной системе США сообщили, что голливудский продюсер Харви Вайнштейн, менее двух недель назад приговорённый к 23 годам тюремного заключения за сексуальные домогательства и изнасилование, заболел COVID-19. Сообщалось, что в настоящее время продюсер находится в карантине в тюрьме строгого режима Венде в штате Нью-Йорк.

Позднее информацию о положительном тесте Вайнштейна на новую коронавирусную инфекцию подтвердил глава Ассоциации содействия сотрудникам исправительных учреждений и полиции штата Нью-Йорк Майкл Пауэрс. Он также выразил обеспокоенность в связи с недостатком профилактических защитных средств у работников исправительного учреждения.

По некоторым данным, Вайнштейн мог подцепить коронавирус в тюрьме Райкерс, где уже есть ряд подтверждённых случаев. Вместе с тем, адвокат продюсера Имран Ансари сообщил Reuters, что представителей Вайнштейна пока не уведомляли о его возможном заболевании COVID-19.

Накануне оперный певец Пласидо Доминго сообщил, что он также заражён коронавирусной инфекцией. По словам всемирно известного тенора, он решился рассказать о результатах медицинского тестирования на своей странице в Facebook, поскольку это является его моральным долгом.

Певец призвал поклонников следовать правилам безопасности и соблюдать установленные местными властями ограничения, чтобы защитить не только себя, но и своё окружение. Концерт артиста в московском зале «Зарядье», который был запланирован на 28 апреля, отменён.

Как Пласидо Доминго, так и Харви Вайнштейн находятся в группе риска по возрасту: первому в этом году исполнилось 79 лет, второму — 68.

Заражённые

Первым из знаменитостей о заражении коронавирусом сообщил Том Хэнкс. Он и его жена Рита Уилсон находились в Австралии, когда почувствовали себя неважно. После получения положительных тестов на коронавирус их изолировали в местной больнице. Четыре дня спустя пару выписали, предписав оставаться дома на карантине. Хэнкс регулярно делится новостями о своём здоровье в соцсетях.

К слову, Хэнкс приехал в Австралию, чтобы приступить к съёмкам в байопике об Элвисе Пресли под руководством База Лурмана («Ромео + Джульетта», «Великий Гэтсби»), однако из-за диагноза актёра производство ленты было приостановлено.

О проблемах со здоровьем сообщила в Instagram и Ольга Куриленко. С характерными симптомами она обратилась в одну из больниц Лондона. Хотя тест оказался положительным, актрисе не назначили никакого лечения. Она поделилась с подписчиками собственными методами борьбы с заболеванием.

23 марта Куриленко рассказала, что чувствует себя значительно лучше, и симптомы болезни отступают.

Среди заражённых оказался и Идрис Эльба. Британский актёр сообщил, что у него нет никаких симптомов коронавируса, однако он прошёл тест, чтобы не подвергать риску окружающих (ранее Эльба контактировал с человеком, у которого подтвердилось наличие вируса). Неделей позднее стало известно, что COVID-19 также заразилась жена актёра, которая решила разделить с супругом карантин.

В выходные о COVID-положительном статусе сообщил 58-летний клавишник группы Bon Jovi Дэвид Брайан. Он отметил, что находится на карантине уже неделю и ещё пробудет дома такой же срок, а по выздоровлении сделает повторный тест. Музыкант призвал подписчиков не паниковать.

«Я болею уже неделю, но с каждым днём чувствую себя всё лучше. Пожалуйста, не бойтесь! Это грипп, а не чума», — написал он в Instagram.

Также среди заражённых — Рейчел Мэттьюз, подарившая голос персонажу мультфильма «Холодное сердце II» Ханимарен. На своей странице в Instagram Мэттьюс подробно описала симптомы и отметила, что добиться тестирования очень сложно, при этом никакого специфического лечения заболевшим не предлагается.

Болезнь настигла и звёзд популярного телесериала «Игра престолов». Так, положительный результат показали тесты норвежского актёра Кристофера Хивью, который сыграл одичалого Тормунда.

Кристофер Хивью

Reuters

© Caitlin Ochs

Артист сообщил, что болезнь протекает в лёгкой форме, однако он пробудет дома так долго, как понадобится. Хивью также призвал подписчиков думать о тех, кому заражение грозит более серьёзным последствиями.

Аналогичные проблемы коснулись английской актрисы Индиры Вармы. Теперь ей приходится соблюдать постельный режим. Незадолго до болезни Варма работала над спектаклем «Чайка» по пьесе Чехова в Лондонском театре Playhouse (главную роль в постановке играет Эмилия Кларк). Все спектакли театра отменены до 26 апреля.

На прошлой неделе о заражении коронавирусом узнал Дэниэл Дэ Ким, известный по сериалу «Остаться в живых». Он записал видео, чтобы рассказать о своём опыте поклонникам и призвать относиться к болезни со всей серьёзностью. Ким отметил, что самоизолировался даже от собственной семьи.

Коронавирус обнаружили и у главы звукозаписывающего лейбла Universal Music Лучиана Грейнджа. Это весьма тревожные новости для индустрии, поскольку в конце февраля, на праздновании своего 60-летия, Грейндж общался с многими выдающимися менеджерами, включая гендиректора Apple Тима Кука.