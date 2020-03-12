У Тома Хэнкса и его жены диагностировали коронавирус

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Американский актёр Том Хэнкс рассказал, что у него и его жены Риты Уилсон выявили заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.

В заявлении актёра, опубликованном на его странице в Twitter, говорится, что он и его жена в настоящий момент находятся в Австралии.

«Мы почувствовали себя немного уставшими, простудившимися, и ещё появилась боль в теле», — рассказал Хэнкс.

По его словам, у Уилсон «время от времени был озноб».

«Чтобы всё сделать правильно, как и нужно сейчас, нас проверили на коронавирус, и результат оказался положительным», — сообщил актёр.

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.

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