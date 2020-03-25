Винокур рассказал о состоянии здоровья Лещенко

Руководитель Государственного театра пародий Владимир Винокур рассказал о состоянии здоровья певца Льва Лещенко.

«Да, и жена, и он лечатся от двустороннего воспаления лёгких», — заявил он в беседе с kp.ru.

По его словам, анализы на коронавирус в больнице берут у всех, но результата пока нет.

«Чувствует он себя нормально, говорит хорошо. Температуры нет, и у Ирочки тоже. Я созванивался с ними вчера вечером, утром не стал беспокоить», — рассказал Винокур.

Ранее сообщалось, что Лещенко и его супруга доставлены в медицинский центр в московском посёлке Коммунарка, где они сдали тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19.