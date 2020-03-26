В Подмосковье приостановят работу салоны красоты и сауны

В Московской области с 28 марта по 5 апреля приостановят работу объекты розничной торговли, кроме аптек и магазинов с товарами первой необходимости, а также салоны красоты и сауны.

Об этом говорится в постановлении губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва.

«Приостановить с 28 марта по 5 апреля 2020 года работу объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и непродовольственных товаров первой необходимости», — следует из документа.

Кроме того, рекомендовано на этот период закрыть салоны красоты, косметические, массажные и СПА-салоны, солярии, сауны и другие объекты, предусматривающие оказание услуг при очном присутствии гражданина.

Ранее об аналогичных мерах в Москве для замедления распространения COVID-19 объявил мэр столицы Сергей Собянин.

В Москве в нерабочую неделю с 28 марта по 5 апреля приостанавливается посещение парков, работа ресторанов, кафе и столовых, объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов.

25 марта российский лидер Владимир Путин подписал указ о нерабочей неделе в России, в связи с чем выходные дни в стране продлятся с 28 марта по 5 апреля.