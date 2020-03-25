Двоих нижегородцев поместили под принудительное меднаблюдение

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Двое жителей Нижнего Новгорода, которые контактировали с мужчиной, заболевшим коронавирусной инфекцией COVID-19, по решению суда должны быть принудительно помещены под медицинское наблюдение.
Двоих нижегородцев поместили под принудительное меднаблюдение
  • РИА Новости

«Жена мужчины и его отец проживали совместно с заболевшим. Таким образом, они являются контактными лицами с больным коронавирусной инфекцией. Между тем оба они отказываются от госпитализации в целях медицинского осмотра и изоляции в добровольном порядке», — приводит РИА Новости сообщение объединённой пресс-службы судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Отмечается, что исковые требования о принудительном помещении двух нижегородцев в инфекционную клиническую больницу №9 под медицинское наблюдение удовлетворены.

Ранее сообщалось о выявлении в России 163 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 658. 

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