В Госдуме оценили возможность перевода части экзаменов в онлайн-формат

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов в беседе с RT прокомментировал возможность частичного перевода экзаменов в школах и вузах в онлайн во избежание распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

«Инициатива (перевода экзаменов в онлайн. — RT) правильная. Нужно поступать так со всеми экзаменами не только в вузах, но и в школах, в итоговой аттестации. В этом году мы видим не совсем утешительные прогнозы, поэтому нужно идти по пути минимизации контактов людей», — заявил Чернышов.

Депутат отметил, что в настоящее время есть все условия и технические возможности для реализации подобной идеи.

По его мнению, в организации этого вопроса может помочь сотрудничество с крупнейшими российскими техническими организациями, имеющими успешный опыт разработки проектов в сфере образования.

«Главное — не жалеть на это деньги и технических сотрудников... (Необходимо привлечь. — RT) все наши технические службы, которые занимаются образовательными курсами», — добавил депутат.

Ранее РИА Новости сообщало со ссылкой на главу Министерства науки и высшего образования Валерия Фалькова, что в ведомстве рассматривают возможность перевода части итоговой аттестации в вузах в онлайн для профилактики коронавирусной инфекции.

В свою очередь, 21 марта сам депутат Чернышов выступил с предложением сделать основной этап Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году дистанционным.