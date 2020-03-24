В Госдуме оценили идею введения карантина для пожилых в регионах

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал идею введения карантина для пожилых людей в российских регионах.

«Я полагаю, эту практику нужно распространить, но решения необходимо принимать на уровне руководства регионов. И каждый регион должен оценивать, насколько это необходимо. У нас страна разная, у нас есть регионы, где проживают очень мало жителей. Нельзя сравнивать природную, географическую и климатическую специфику Ненецкого автономного округа, например, и Москвы или Санкт-Петербурга. Поэтому... региональные власти должны внимательно посмотреть, оценить и не в коем случае не должны бояться принятия таких мер. Если мера должна быть принята, значит, её нужно принимать как можно быстрее», — сказал Нилов.

Депутат отметил, что для Москвы и Московской области данная мера мера оправдана на 100%.

«Конечно, всё, что происходит, неприятно и нервозно, особенно когда речь идёт о пожилых людях. Но это вынужденная мера, эта категория граждан входит в группу риска. Меры могут казаться избыточными. Но в данном случае пусть лучше будет избыточно, чтобы не допустить распространения и не подвергать опасности тех, кто с наибольшей долей вероятности может заразиться», — добавил он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил, что введение карантина для пожилых людей нужно рекомендовать распространить в других российских регионах.

23 марта власти столицы объявили, что москвичи старше 65 лет и граждане с хроническими заболеваниями обязаны соблюдать домашний режим в период с 26 марта по 14 апреля.