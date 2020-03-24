Собянин высказался по поводу пика коронавируса в России

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Мэр Москвы Сергей Собянин высказал мнение по поводу пика коронавирусной инфекции COVID-19 в России.
Собянин высказался по поводу пика коронавируса в России
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

Как отметил Собянин на совещании у президента России Владимира Путина, пожилые люди находятся в группе риска.

«Так как самая главная проблема у нас будет теперь с ними — они у нас будут лежать на реанимационных койках, у них самое тяжёлое протекание болезни. И вот этот как бы пик — когда они придут все к нам в больничную сеть — нужно максимально сгладить, чтобы он был постепенным, иначе просто система не справится с ними», — сказал он.

Ранее сообщалось, что всего в России к данному моменту зарегистрировано 495 случаев коронавирусной инфекции.

20 марта в российском правительстве рассказали, что в стране проводятся испытания шести препаратов против COVID-19.

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