Россельхознадзор вводит временный запрет на экспорт всех видов круп

Россельхознадзор вводит временные ограничения на экспорт всех видов круп с 20 марта сроком на десять дней.

Об этом говорится в письме заместителя руководителя Россельхознадзора Юлии Швабаускене территориальным органам ведомства.

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 20 марта 2020 года сроком на десять дней вводит временный запрет на экспорт всех видов крупяных изделий до особых указаний рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России», — приводит РИА Новости содержание письма.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России с 23 марта усиливает контроль за ценами на социально значимые для населения продукты.