ФАС усиливает контроль за ценами на социально значимые продукты

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России с 23 марта усиливает контроль за ценами на социально значимые для населения продукты.
ФАС усиливает контроль за ценами на социально значимые продукты
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«С 23 марта 2020 года территориальные органы ФАС России усилят работу по выявлению необоснованного роста цен на социально значимые продукты и товары. Особое внимание будет уделено хлебобулочным изделиям, крупам, мясу, яйцам, маслу, а также ряду овощей и фруктов», — говорится в распоряжении ФАС.

Отмечается, что территориальные управления ФАС будут ежедневно мониторить цены на продукты в сетевых магазинах.

Ранее российский президент Владимир Путин призвал Генеральную прокуратуру России бороться с необоснованным повышением цен на продукты на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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