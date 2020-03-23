ФАС усиливает контроль за ценами на социально значимые продукты
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- РИА Новости
«С 23 марта 2020 года территориальные органы ФАС России усилят работу по выявлению необоснованного роста цен на социально значимые продукты и товары. Особое внимание будет уделено хлебобулочным изделиям, крупам, мясу, яйцам, маслу, а также ряду овощей и фруктов», — говорится в распоряжении ФАС.
Отмечается, что территориальные управления ФАС будут ежедневно мониторить цены на продукты в сетевых магазинах.
Ранее российский президент Владимир Путин призвал Генеральную прокуратуру России бороться с необоснованным повышением цен на продукты на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.