ФАС усиливает контроль за ценами на социально значимые продукты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России с 23 марта усиливает контроль за ценами на социально значимые для населения продукты.

«С 23 марта 2020 года территориальные органы ФАС России усилят работу по выявлению необоснованного роста цен на социально значимые продукты и товары. Особое внимание будет уделено хлебобулочным изделиям, крупам, мясу, яйцам, маслу, а также ряду овощей и фруктов», — говорится в распоряжении ФАС.

Отмечается, что территориальные управления ФАС будут ежедневно мониторить цены на продукты в сетевых магазинах.

Ранее российский президент Владимир Путин призвал Генеральную прокуратуру России бороться с необоснованным повышением цен на продукты на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.