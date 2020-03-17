Путин призвал Генпрокуратуру бороться с ростом цен на продукты

Короткая ссылка
Российский президент Владимир Путин призвал Генеральную прокуратуру России бороться с необоснованным повышением цен на продукты на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Путин призвал Генпрокуратуру бороться с ростом цен на продукты
  • РИА Новости

Об этом он сказал в ходе заседания коллегии Генпрокуратуры России.

«Мы все с вами видим все проблемы, которые возникают и с коронавирусом, и с ценами на энергоносители, видим последствия для мировых биржевых площадок, для курса валют и так далее», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, всё это так или иначе отражается на российской экономике.

Путин отметил, что очень важно, чтобы Генпрокуратура вместе с ФАС продолжили работу «по противодействию правонарушениям в области формирования цен на продукты питания».

Он добавил, что над этим необходимо работать повсеместно: и в центре, и на местах.

При этом необходимо продолжить работу по формированию благоприятного инвестклимата и защите интересов участников экономической деятельности, подчеркнул глава государства.

Ранее кабмин и ЦБ сообщили о введении пакета мер поддержки экономического развития России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить