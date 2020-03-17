Путин призвал Генпрокуратуру бороться с ростом цен на продукты

Российский президент Владимир Путин призвал Генеральную прокуратуру России бороться с необоснованным повышением цен на продукты на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом он сказал в ходе заседания коллегии Генпрокуратуры России.

«Мы все с вами видим все проблемы, которые возникают и с коронавирусом, и с ценами на энергоносители, видим последствия для мировых биржевых площадок, для курса валют и так далее», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, всё это так или иначе отражается на российской экономике.

Путин отметил, что очень важно, чтобы Генпрокуратура вместе с ФАС продолжили работу «по противодействию правонарушениям в области формирования цен на продукты питания».

Он добавил, что над этим необходимо работать повсеместно: и в центре, и на местах.

При этом необходимо продолжить работу по формированию благоприятного инвестклимата и защите интересов участников экономической деятельности, подчеркнул глава государства.

Ранее кабмин и ЦБ сообщили о введении пакета мер поддержки экономического развития России.