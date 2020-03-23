Инфекционист рассказала о циркуляции коронавируса в двух вариантах
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- РИА Новости
«Сегодня в связи с расшифровкой генома, с секвенированием вируса мы наблюдаем циркуляцию двух вариантов вируса — так называемого S-варианта и L-варианта. Возможно, эти два вируса между собой не имеют перекрёстного иммунитета», — приводит её слова РИА Новости.
Инфекционист пояснила, что в любом случае стойкость иммунитета может выработаться только по окончании пика эпидемии.
При этом она не смогла дать точный прогноз о возможных сроках эпидемии.
«Скорее всего, это можно как-то просчитывать, что 100 дней, но прогноз — дело не очень хорошее», — подчеркнула Малинникова.
Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико предположил, что активность распространения COVID-19 снизится с изменением сезона, в апреле-мае.
По данным на 23 марта, число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в России достигло 438.