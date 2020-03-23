Инфекционист рассказала о циркуляции коронавируса в двух вариантах

Короткая ссылка
Коронавирусная инфекция COVID-19 циркулирует в двух вариантах, что, возможно, затрудняет выработку иммунитета к вирусу, заявила главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова.
Инфекционист рассказала о циркуляции коронавируса в двух вариантах
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Сегодня в связи с расшифровкой генома, с секвенированием вируса мы наблюдаем циркуляцию двух вариантов вируса — так называемого S-варианта и L-варианта. Возможно, эти два вируса между собой не имеют перекрёстного иммунитета», — приводит её слова РИА Новости.

Инфекционист пояснила, что в любом случае стойкость иммунитета может выработаться только по окончании пика эпидемии.

При этом она не смогла дать точный прогноз о возможных сроках эпидемии.

«Скорее всего, это можно как-то просчитывать, что 100 дней, но прогноз — дело не очень хорошее», — подчеркнула Малинникова.

Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико предположил, что активность распространения COVID-19 снизится с изменением сезона, в апреле-мае.

По данным на 23 марта, число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в России достигло 438.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить