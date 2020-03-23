Инфекционист рассказала о циркуляции коронавируса в двух вариантах

Коронавирусная инфекция COVID-19 циркулирует в двух вариантах, что, возможно, затрудняет выработку иммунитета к вирусу, заявила главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова.

«Сегодня в связи с расшифровкой генома, с секвенированием вируса мы наблюдаем циркуляцию двух вариантов вируса — так называемого S-варианта и L-варианта. Возможно, эти два вируса между собой не имеют перекрёстного иммунитета», — приводит её слова РИА Новости.

Инфекционист пояснила, что в любом случае стойкость иммунитета может выработаться только по окончании пика эпидемии.

При этом она не смогла дать точный прогноз о возможных сроках эпидемии.

«Скорее всего, это можно как-то просчитывать, что 100 дней, но прогноз — дело не очень хорошее», — подчеркнула Малинникова.

Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико предположил, что активность распространения COVID-19 снизится с изменением сезона, в апреле-мае.

По данным на 23 марта, число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в России достигло 438.