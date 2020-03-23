Эпидемиолог дал прогноз по ситуации с распространением коронавируса
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- РИА Новости
«Я думаю, что активность его снизится с изменением сезона в любом случае», — цитирует ТАСС Брико.
По его словам, «в апреле — мае активность коронавируса должна резко упасть».
Также он оценил возможность коронавирусной инфекции охватить большую часть населения планеты.
«Это только мы видели в средние века, когда инфекция была неуправляемая полностью», — заявил он.
Он отметил, что в настоящее время «мероприятия, которые проводятся почти во всех странах, они сдерживают её, не будет такого распространения этой инфекции».
Ранее стало известно, что за сутки в России был зарегистрирован 71 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Число подтверждённых случаев заражения достигло 438.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию COVID-19 в мире.