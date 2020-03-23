Эпидемиолог дал прогноз по ситуации с распространением коронавируса

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Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико высказал предположение, что активность распространения коронавирусной инфекции COVID-19 снизится с изменением сезона.
Эпидемиолог дал прогноз по ситуации с распространением коронавируса
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

«Я думаю, что активность его снизится с изменением сезона в любом случае», — цитирует ТАСС Брико.

По его словам, «в апреле — мае активность коронавируса должна резко упасть».

Также он оценил возможность коронавирусной инфекции охватить большую часть населения планеты.

«Это только мы видели в средние века, когда инфекция была неуправляемая полностью», — заявил он.

Он отметил, что в настоящее время «мероприятия, которые проводятся почти во всех странах, они сдерживают её, не будет такого распространения этой инфекции».

Ранее стало известно, что за сутки в России был зарегистрирован 71 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Число подтверждённых случаев заражения достигло 438.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию COVID-19 в мире.

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