Песков оценил возможность самоизоляции Путина

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал возможность самоизоляции президента Владимира Путина по выполнению распоряжения мэра Москвы Сергея Собянина оставаться дома лицам старше 65 лет в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

«Президент же живёт в государственных резиденциях. Он не живёт в своей квартире. У него есть квартира, есть в Москве. Он живёт в государственной резиденции — это первое. Чаще всего он там, где живёт, там и работает, и наоборот. Поэтому у него это относительное понятие», — сказал Песков.

Он отметил, что перед публичными мероприятиями с участием президента участники сдают тесты на коронавирус.

«Так было в Крыму, мы с вами уже об этом говорили, думаю, что мы будем этой практике следовать и дальше», — добавил Песков.

Ранее Собянин сообщил, что москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим в период с 26 марта по 14 апреля.

Песков отметил, что «частично это положение будет распространяться и на администрацию (президента)».