В Кремле оценили домашний режим для лиц старше 65 лет в Москве

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал призыв мэра Москвы Сергея Собянина к москвичам старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями соблюдать домашний режим.
В Кремле оценили домашний режим для лиц старше 65 лет в Москве
  • РИА Новости

«Они (ограничения. — RT) будут введены с 26 марта... 26 марта посмотрим», — сообщил Песков.

Он подчеркнул, что «безусловно, все обязаны» придерживаться этой установки мэра столицы.

«Если я не ошибаюсь, там есть оговорка в отношении определённой категории людей, работа которых связана с руководством и так далее», — отметил представитель Кремля.

При этом он предположил, что «частично это положение будет распространяться и на администрацию».

«Я имею в виду, что, конечно, не все люди, страдающие хроническими заболеваниями, указанными в соответствующем распоряжении мэра Москвы, и возрастом старше чем 65 лет, смогут быть дома», — заявил Песков.

При этом он сообщил, что «безусловно, решение выполнить эту установку мэра Москвы будет встречено с пониманием в администрации президента».

Ранее Собянин сообщил, что москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим в период с 26 марта по 14 апреля.

Согласно последним данным, в России зафиксировано 438 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

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