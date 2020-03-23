Несовершеннолетняя пациентка вылечилась от коронавируса в Москве

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Несовершеннолетняя пациентка вылечилась от заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве. Об этом сообщила заместитель столичного мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Несовершеннолетняя пациентка вылечилась от коронавируса в Москве
  • АГН «Москва»
  • © Софья Сандурская

«Москвичка в возрасте 16 лет благополучно вылечилась от коронавируса и была выписана из инфекционной клинической больницы №1. Таким образом, сейчас в Москве выздоровели уже девять пациентов. Это хорошая динамика», — говорится в сообщении на сайте мэра Москвы.

Ракова отметила, что вместе с девушкой была госпитализирована и её мать. Позднее у матери заражения COVID-19 обнаружено не было.

«Состояние пациентки было удовлетворительное, течение заболевания было лёгким. В результате анализы показали полное отсутствие коронавирусной инфекции в организме», — сказала заммэра Москвы.

18 марта сообщалось, что среди новых пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве есть ребёнок.

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