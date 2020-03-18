Среди новых пациентов с COVID-19 в Москве есть ребёнок

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Среди новых пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве есть ребёнок. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом.
Среди новых пациентов с COVID-19 в Москве есть ребёнок
  • © Felix Kästle/dpa
  • globallookpress.com

«В Москве зафиксировано 30 новых случаев коронавируса. Большинство заболевших прилетели из европейских стран. Трое пациентов вернулись в Москву теми же рейсами, что и ранее заболевшие. Пробы у них были взяты при отработке контактов этих пациентов», — говорится в сообщении.

По данным оперштаба, 25 пациентов разместили в больничном комплексе в Коммунарке. Ещё четверо заразившихся госпитализированы в ИКБ №2, среди них — один ребёнок.

«Установлен полный круг близких контактов пациентов, в том числе водители такси, которые забирали их из аэропорта», — заявили в штабе.

Ранее сообщалось о госпитализации ребёнка в больницу им. Башляевой после того, как у него обнаружили заражение коронавирусной инфекцией.

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