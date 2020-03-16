В Москве обнаружили коронавирусную инфекцию у ребёнка

В Москве зафиксировали 20 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, в том числе этим вирусом заразился ребёнок.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«Пациенты проходят лечение в стационарах Москвы. Среди заболевших — один ребёнок, у него лёгкие симптомы заболевания. Он находится в больнице им. Башляевой», — заявили в штабе.

При этом в штабе добавили, что большинство из 53 заразившихся новой коронавирусной инфекцией, находящихся в Москве, посещали недавно европейские страны.

16 марта вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что общее число выявленных случаев коронавируса в России возросло до 93.