В Москве обнаружили коронавирусную инфекцию у ребёнка

Короткая ссылка
В Москве зафиксировали 20 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, в том числе этим вирусом заразился ребёнок.
В Москве обнаружили коронавирусную инфекцию у ребёнка
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«Пациенты проходят лечение в стационарах Москвы. Среди заболевших — один ребёнок, у него лёгкие симптомы заболевания. Он находится в больнице им. Башляевой», — заявили в штабе.

При этом в штабе добавили, что большинство из 53 заразившихся новой коронавирусной инфекцией, находящихся в Москве, посещали недавно европейские страны.

16 марта вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что общее число выявленных случаев коронавируса в России возросло до 93.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить