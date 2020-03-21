Мишустин: увольнения в нынешней ситуации должны быть крайней мерой

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RT
Премьер-министр России Михаил Мишустин предупредил о недопустимости увольнения сотрудников под предлогом ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Мишустин: увольнения в нынешней ситуации должны быть крайней мерой
  • РИА Новости

Глава правительство подчеркнул, что нужно использовать все формы гибкой занятости людей.

«Это может быть где-то сокращённый рабочий день, где-то удалёнка, которая в наибольшей степени соответствует рекомендациям наших медиков», — цитирует Мишустина ТАСС.

Он добавил, что власти будут отдельно следить за тем, как идёт перевод на удалённый режим.

«Но увольнения в нынешней непростой ситуации должны быть крайней мерой. Если у кого-то возникнет соблазн воспользоваться шумихой вокруг коронавируса и решить свои текущие проблемы за счёт сокращения персонала, такие предприятия будет проверять трудовая инспекция, ФНС и прокуратура», — подчеркнул Мишустин.

Ранее российский премьер заявил, что правительство вместе с Центробанком принимает меры по поддержке малого бизнеса на фоне ситуации с коронавирусом и волатильностью на рынках.

В частности, Банк России запускает дополнительную программу льготного кредитования компаний, чтобы помочь им избежать финансовых проблем.

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