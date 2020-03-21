Мишустин: увольнения в нынешней ситуации должны быть крайней мерой
- РИА Новости
Глава правительство подчеркнул, что нужно использовать все формы гибкой занятости людей.
«Это может быть где-то сокращённый рабочий день, где-то удалёнка, которая в наибольшей степени соответствует рекомендациям наших медиков», — цитирует Мишустина ТАСС.
Он добавил, что власти будут отдельно следить за тем, как идёт перевод на удалённый режим.
«Но увольнения в нынешней непростой ситуации должны быть крайней мерой. Если у кого-то возникнет соблазн воспользоваться шумихой вокруг коронавируса и решить свои текущие проблемы за счёт сокращения персонала, такие предприятия будет проверять трудовая инспекция, ФНС и прокуратура», — подчеркнул Мишустин.
Ранее российский премьер заявил, что правительство вместе с Центробанком принимает меры по поддержке малого бизнеса на фоне ситуации с коронавирусом и волатильностью на рынках.
В частности, Банк России запускает дополнительную программу льготного кредитования компаний, чтобы помочь им избежать финансовых проблем.