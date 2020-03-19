Диетолог дал рекомендации находящимся в самоизоляции

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Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян рассказал, от каких продуктов стоит отказаться на время самоизоляции.
Диетолог дал рекомендации находящимся в самоизоляции
  • Pixabay

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он отметил, что во время карантина необходимо снизить калорийность своего рациона.

«Убери жир, убери сахар, кондитерские изделия, колбасы и прочее. Больше овощи и фрукты, крупяные изделия должны быть в рационе. Не надо паники. Живи, как жил, но пойми: свято место пусто не бывает», — отметил специалист.

По его словам, при сохранении прежнего рациона в период снижения физической активности можно легко набрать вес. 

Эксперт также призвал не поддаваться панике и не запасаться лишними товарами.

Ранее диетолог доктор медицинских наук Марият Мухина в беседе с сайтом «Москва 24» назвала продукты, которые могут помочь иммунитету в период пандемии.

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