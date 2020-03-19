В Омской области увеличили выплаты по программе «Земский доктор»

В Омской области увеличили выплаты в рамках программы «Земский доктор».

Об этом сообщает Gorod55.ru.

Теперь врачам и фельдшерам, прибывшим в населённые пункты, которые расположены далее 100 км от Омска, будут выплачивать по 1,5 млн и 700 тыс. рублей соответственно.

«Мы рассчитываем привлечь новые медицинские кадры, которых нам очень сильно не хватает в сёлах», — заявил министр здравоохранения региона Дмитрий Вьюшков.

По правилам программы единовременные выплаты выдают после того, как специалист подпишет трудовой договор с медучреждением на срок не менее трёх лет.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области планируют привлечь более 230 специалистов по программе «Земский доктор» в 2020 году.