В Подмосковье планируют привлечь более 230 специалистов по программе «Земский доктор»

В Московской области планируют привлечь более 230 специалистов по программе «Земский доктор» в 2020 году.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава. Речь идёт о 212 врачах и 20 фельдшерах.

«Жители сельских территорий должны иметь возможность получить консультацию медицинского специалиста фактически рядом с домом», — заявила и.о. министра здравоохранения Подмосковья Екатерина Огнева.

По её словам, в 2020 году на поддержку участников программы направлено 222 млн рублей.

Ранее progorod43.ru сообщал, что в 2019 году 550 медсестёр, фельдшеров и студентов-медиков присоединились к «Дружинам здоровья» в Кировской области.