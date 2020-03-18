Более 350 тысяч жителей Москвы получили доступ к своим электронным медкартам

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Более 350 тыс. жителей Москвы получили доступ к своим электронным медицинским картам.
Более 350 тысяч жителей Москвы получили доступ к своим электронным медкартам
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Новый сервис заработал в тестовом режиме 14 января 2020 года. Он позволяет удалённо ознакомиться с протоколами осмотров врачей, результатами исследований и выписными эпикризами из стационаров.

«В феврале мы также открыли для родителей возможность просматривать прививочные карты детей», — заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По её словам, в течение года в электронной медкарте появятся разделы с рецептами, выданными направлениями, записями на приём к врачам, информацией о диспансеризации и вызовах бригад скорой помощи. Об этом сообщает портал мэра и правительства.

Ранее Ракова рассказала, что столичные власти планируют продолжить работу по постепенному отказу от использования бумажных медицинских карт.

Телеканал «360» сообщал, что в Московской области выдали более 4,6 млн льготных рецептов на лекарства в 2019 году.

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