Более 350 тысяч жителей Москвы получили доступ к своим электронным медкартам

Более 350 тыс. жителей Москвы получили доступ к своим электронным медицинским картам.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Новый сервис заработал в тестовом режиме 14 января 2020 года. Он позволяет удалённо ознакомиться с протоколами осмотров врачей, результатами исследований и выписными эпикризами из стационаров.

«В феврале мы также открыли для родителей возможность просматривать прививочные карты детей», — заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По её словам, в течение года в электронной медкарте появятся разделы с рецептами, выданными направлениями, записями на приём к врачам, информацией о диспансеризации и вызовах бригад скорой помощи. Об этом сообщает портал мэра и правительства.

Ранее Ракова рассказала, что столичные власти планируют продолжить работу по постепенному отказу от использования бумажных медицинских карт.

Телеканал «360» сообщал, что в Московской области выдали более 4,6 млн льготных рецептов на лекарства в 2019 году.