В Подмосковье выдали более 4,6 млн льготных рецептов на лекарства в 2019 году

В Московской области выдали более 4,6 млн льготных рецептов на лекарства в 2019 году. Общая сумма составила 11,5 млрд рублей.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра здравоохранения региона Светлану Стригункову.

В регионе более 700 тыс. человек, имеющих право на получение льготных препаратов.

«Это участники Великой Отечественной войны, инвалиды, дети до трёх лет, больные онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом и другие. И для нас важно, чтобы все, кто нуждается в льготных лекарствах, были обеспечены препаратами в необходимом объёме», — отметила Стригункова.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области рассказали о финансировании сферы здравоохранения.