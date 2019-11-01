В Калининградской области рассказали о финансировании сферы здравоохранения

Губернатор Калининградской области рассказал о финансировании сферы здравоохранения, сообщает «Янтарный край».

По его словам, оно выросло с 12,2 млрд рублей в 2017 году до 20,2 млрд в 2019-м.

Финансирование лекарственного обеспечения льготных категорий граждан за последние три года увеличилось с 350 млн до 825 млн рублей. В 2020 году показатель вырастет почти до миллиарда рублей.

«Проблема с лекарствами была очень серьёзная. Эту проблему сняли полностью, причём проводим закупки заранее, чтобы у нас, не дай бог, не было ситуации, когда люди на 1 января, например, остаются без инсулина», — отметил Алиханов.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин обсудил с Алихановым проблемы регионального здравоохранения и посоветовал ему дарить жильё медикам, проработавшим по специальности несколько лет.

Как сообщал телеканал «360», власти Подмосковья рассказали о работе в области здравоохранения.