Власти Подмосковья рассказали о работе в области здравоохранения

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о работе в области здравоохранения, сообщает телеканал «360».

«Мы стараемся внедрить самые новаторские идеи. Главная, ключевая задача — это цифровизация всех мероприятий, связанных и с первичным звеном, и с высокотехнологичной помощью», — заявил он на заседании в Светлогорске.

По его словам, ежедневно в поликлиники приходят 80 тыс. взрослых и 40 тыс. детей, поэтому форма и содержание должны соответствовать.

Кроме того, Подмосковье работает на привлечение новых специалистов.

«Мы открываем специальные программы, которые на муниципальном уровне ещё и сопровождаются выделением жилья. Стараемся изменить систему здравоохранения — сделать её удобной, надёжной, качественной», — сказал Воробьёв.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что Удмуртия направит более 160 млн рублей на развитие детского здравоохранения.