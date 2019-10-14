Удмуртия направит более 160 млн рублей на развитие детского здравоохранения

Из федерального бюджета выделили более 134 млн рублей на развитие детского здравоохранения в Удмуртии. Софинансирование регионального бюджета составит 31,5 млн рублей. Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

В 2019 и 2020 годах на указанные средства 22 детских медицинские организации получат МРТ, рентгеновские аппараты и другую технику.

Ещё в 20 детских поликлиниках на региональные средства будут обустроены холлы для комфортного пребывания пациентов.

Кроме того, в 2020 году во всех детских медучреждениях Удмуртии запланирован ремонт в зданиях и создание комфортных условий во время приёма.

Также предусмотрена поставка 14 единиц тяжёлого узкоспециализированного оборудования.

Ранее «Взгляд» сообщал, что в Магаданской области рассказали о поступлении новой медтехники для онкологов.