Удмуртия направит более 160 млн рублей на развитие детского здравоохранения
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В 2019 и 2020 годах на указанные средства 22 детских медицинские организации получат МРТ, рентгеновские аппараты и другую технику.
Ещё в 20 детских поликлиниках на региональные средства будут обустроены холлы для комфортного пребывания пациентов.
Кроме того, в 2020 году во всех детских медучреждениях Удмуртии запланирован ремонт в зданиях и создание комфортных условий во время приёма.
Также предусмотрена поставка 14 единиц тяжёлого узкоспециализированного оборудования.
Ранее «Взгляд» сообщал, что в Магаданской области рассказали о поступлении новой медтехники для онкологов.