Путин посоветовал губернатору Калининграда дарить жильё медикам

Президент России Владимир Путин обсудил с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым проблемы регионального здравоохранения и посоветовал ему дарить жильё медикам, проработавшим по специальности несколько лет.

Президент привлёк внимание к вопросу дефицита медицинского персонала в регионе, отметив, что он выше, чем в целом по стране.

«У вас же есть центры подготовки, увеличьте там приём», — цитирует РИА Новости Путина.

Алиханов отметил, что в области сокращается заболеваемость болезнями системы кровообращения, и добавил, что примерно через год должно быть завершено строительство онкологического центра.

Глава области также рассказал о решении квартирного вопроса среди работников сферы здравоохранения, отметив, что ведётся работа по приватизации жилья, с тем чтобы через несколько лет выдавать это жильё медикам.

Путин посоветовал губернатору бесплатно отдавать квартиры людям, занятым в сфере здравоохранения.

«Конечно, бесплатно, только так», — ответил Алиханов.

Ранее российский лидер заявил, что средств, выделяемых на поддержку первичного звена здравоохранения, недостаточно.