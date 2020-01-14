В Москве пациентам открыли доступ к цифровым медицинским картам

Жители Москвы могут воспользоваться новой услугой доступа к своим электронным медицинским картам, в которых зафиксирована их история болезни, проведённые лабораторные и радиологические исследования и заключения врачей.

Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

«С сегодняшнего дня мы открываем новую услугу на портале Mos.ru — доступ к электронным медицинским картам поликлиник... Мы считаем, что... информации вполне достаточно для того, чтобы открыть единую электронную медицинскую карту пациентам, чтобы люди могли этой информацией пользоваться», — цитирует её ТАСС.

Услуга доступна в течение пяти рабочих дней после отправленного запроса на официальном портале мэра и правительства Москвы (Mos.ru) в разделе «Услуги» или обращения в центр госуслуг «Мои документы».

Электронная медкарта будет содержать данные об осмотрах врачей в поликлинике с 2017 года, результаты анализов, проведённых с 2019 года, выписки из стационаров с 2019 года, а также заключения радиологических исследований с 2019 года.

В 2020 году электронная база будет дополнена сведениями о направлениях и записи на приём, медицинских рецептах, прививочных картах детей, результатах диспансеризации и вызовах скорой помощи.

Кроме того, жители столицы смогут заполнить на портале анкеты с анамнезом, историей болезни родственников, а также вести дневники здоровья и вносить предложения через обратную связь на сайте.

По словам Раковой, столичные власти планируют продолжить работу по постепенному отказу от использования бумажных медицинских карт.

«Со временем, конечно, бумажные карты должны «отойти», мы постараемся сделать это как можно быстрее. Также мы работаем над мобильной версией электронной карты, чтобы она всегда была под рукой», — добавила представитель мэрии Москвы.

В марте Nation News передавал, что в Петербурге планируют перевести детей на электронные медицинские карты в рамках программы «Бережливая поликлиника».