Малышева оценила сообщения о распространении коронавируса в России

Доктор медицинских наук телеведущая Елена Малышева прокомментировала информацию об активном распространении коронавирусной инфекции по России.

По её словам, эта информация не соответствует действительности.

«Абсолютная неправда, что коронавирусная инфекция активно распространяется по стране. Активно распространяется информационная истерика. Больных с коронавирусом в России крайне мало, тяжёлых нет вообще, поэтому это фейк», — заявила она в беседе с Newinform.

Она добавила, что во время карантина лучше всего оставаться дома, а при передвижении отдавать предпочтение личному транспорту.

Ранее Елена Малышева в беседе с телеканалом «360» рассказала о главном средстве профилактики коронавируса.

Президент России Владимир Путин призвал не верить фейкам по поводу коронавирусной инфекции COVID-19 в России.