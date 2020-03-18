Малышева оценила сообщения о распространении коронавируса в России

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Доктор медицинских наук телеведущая Елена Малышева прокомментировала информацию об активном распространении коронавирусной инфекции по России.
Малышева оценила сообщения о распространении коронавируса в России
  • РИА Новости

По её словам, эта информация не соответствует действительности. 

«Абсолютная неправда, что коронавирусная инфекция активно распространяется по стране. Активно распространяется информационная истерика. Больных с коронавирусом в России крайне мало, тяжёлых нет вообще, поэтому это фейк», — заявила она в беседе с Newinform.

Она добавила, что во время карантина лучше всего оставаться дома, а при передвижении отдавать предпочтение личному транспорту.

Ранее Елена Малышева в беседе с телеканалом «360» рассказала о главном средстве профилактики коронавируса.

Президент России Владимир Путин призвал не верить фейкам по поводу коронавирусной инфекции COVID-19 в России.

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