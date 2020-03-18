Малышева оценила сообщения о распространении коронавируса в России
- РИА Новости
По её словам, эта информация не соответствует действительности.
«Абсолютная неправда, что коронавирусная инфекция активно распространяется по стране. Активно распространяется информационная истерика. Больных с коронавирусом в России крайне мало, тяжёлых нет вообще, поэтому это фейк», — заявила она в беседе с Newinform.
Она добавила, что во время карантина лучше всего оставаться дома, а при передвижении отдавать предпочтение личному транспорту.
Ранее Елена Малышева в беседе с телеканалом «360» рассказала о главном средстве профилактики коронавируса.
Президент России Владимир Путин призвал не верить фейкам по поводу коронавирусной инфекции COVID-19 в России.