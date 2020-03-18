Диетолог назвала укрепляющие иммунитет продукты

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Диетолог доктор медицинских наук Марият Мухина назвала продукты, которые могут помочь иммунитету в период пандемии.
Диетолог назвала укрепляющие иммунитет продукты
  • Pixabay

В беседе с сайтом «Москва 24» она отметила, что укрепить здоровье помогут травы и ягоды.

«Есть масса трав, в том числе и российских, которые повышают иммунитет. Например, лесные ягоды, они вообще очень хорошо влияют на иммунитет, малина, листья малины, замороженная малина. Там много салицилатов, это как аспирин, только натуральный. Очень мощная трава — это шалфей», — уточнила Мухина.

Диетолог добавила, что коронавирус COVID-19 в первую очередь опускается на слизистую оболочку гортани. Поэтому уместными будут полоскания шалфеем, ромашкой и зверобоем.

Специалист также напомнила о необходимости соблюдать водный баланс.

Ранее, как сообщал портал Nation News, Марият Мухина перечислила минералы и витамины, которых чаще всего не хватает организму человека в зимнее время.

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