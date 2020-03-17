МИД рекомендовал россиянам вернуться из-за рубежа в связи с COVID-19
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте ведомства.
«Там, где ещё сохраняется возможность выезда в Россию, настоятельно рекомендуем воспользоваться ею, независимо от видов транспорта и пересадок», — указывается в заявлении.
Министерство призывает всех россиян, которые оказались в сложном положении, незамедлительно связаться с ближайшим российским загранучреждением и сообщить о себе и своей ситуации, включая местонахождение и прочие необходимые данные.
В МИД уточняют, что ведомство уже создало Координационный штаб для помощи россиянам, оставшимся за рубежом на фоне ситуации с COVID-19.
Ранее целый ряд стран уже запретили въезд на свою территорию иностранцев из-за коронавируса. Такое решение, например, приняли Канада, Киргизия, Грузия. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о закрытии границ всего Европейского союза и Шенгенской зоны с 17 марта.