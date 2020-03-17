В МИД пообещали принять все меры для эвакуации россиян из других стран
- РИА Новости
Об этом заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко.
«Мы будем предпринимать все необходимые меры, чтобы эвакуацию обеспечить», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, устанавливается точное число российских граждан в каждой стране, затронутой COVID-19.
Ранее пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина сообщила, что в Европе российские туристы оказались в ловушке в связи с нехваткой вывозных рейсов в Россию.
Она отметила, что особо тяжёлая ситуация фиксируется в Чехии.