В МИД пообещали принять все меры для эвакуации россиян из других стран

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Министерство иностранных дел России пообещало, что Москва предпримет все меры для эвакуации россиян из других стран в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
В МИД пообещали принять все меры для эвакуации россиян из других стран
  • РИА Новости

Об этом заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко.

«Мы будем предпринимать все необходимые меры, чтобы эвакуацию обеспечить», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, устанавливается точное число российских граждан в каждой стране, затронутой COVID-19.

Ранее пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина сообщила, что в Европе российские туристы оказались в ловушке в связи с нехваткой вывозных рейсов в Россию.

Она отметила, что особо тяжёлая ситуация фиксируется в Чехии.

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