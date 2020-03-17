В МИД пообещали принять все меры для эвакуации россиян из других стран

Министерство иностранных дел России пообещало, что Москва предпримет все меры для эвакуации россиян из других стран в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко.

«Мы будем предпринимать все необходимые меры, чтобы эвакуацию обеспечить», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, устанавливается точное число российских граждан в каждой стране, затронутой COVID-19.

Ранее пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина сообщила, что в Европе российские туристы оказались в ловушке в связи с нехваткой вывозных рейсов в Россию.

Она отметила, что особо тяжёлая ситуация фиксируется в Чехии.