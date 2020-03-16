В Ульяновской области школьников и студентов перевели на дистанционное обучение

Глава Ульяновской области Сергей Морозов заявил, что школьников и студентов региона перевели на дистанционное обучение.

Об этом сообщает издание mosaica.ru.

По словам Морозова, в «соответствии с рекомендациями федерального Министерства просвещения принято решение с завтрашнего дня и до конца недели перевести всех школьников и студентов средних специальных учебных заведений на дистанционное обучение».

Также на дистанционное обучение перейдут и в учреждениях дополнительного образования.

Ранее progorod43 сообщал, что кировские вузы стали переводить студентов на дистанционное обучение.