В Ульяновской области школьников и студентов перевели на дистанционное обучение

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Глава Ульяновской области Сергей Морозов заявил, что школьников и студентов региона перевели на дистанционное обучение.
В Ульяновской области школьников и студентов перевели на дистанционное обучение
  • РИА Новости

Об этом сообщает издание mosaica.ru.

По словам Морозова, в «соответствии с рекомендациями федерального Министерства просвещения принято решение с завтрашнего дня и до конца недели перевести всех школьников и студентов средних специальных учебных заведений на дистанционное обучение».

Также на дистанционное обучение перейдут и в учреждениях дополнительного образования.

Ранее progorod43 сообщал, что кировские вузы стали переводить студентов на дистанционное обучение.

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