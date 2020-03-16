В Ульяновской области школьников и студентов перевели на дистанционное обучение
- РИА Новости
Об этом сообщает издание mosaica.ru.
По словам Морозова, в «соответствии с рекомендациями федерального Министерства просвещения принято решение с завтрашнего дня и до конца недели перевести всех школьников и студентов средних специальных учебных заведений на дистанционное обучение».
Также на дистанционное обучение перейдут и в учреждениях дополнительного образования.
Ранее progorod43 сообщал, что кировские вузы стали переводить студентов на дистанционное обучение.