В Совете матерей прокомментировали идею продления школьных каникул
- РИА Новости
«Продление школьных каникул я считаю оправданным», — заявила она в беседе с Inforeactor.
По её словам, у всех разный уровень иммунитета. Как отметила Басанова, в школе, как правило, очень много детей, если кто-то один заболел, это очень быстро распространяется.
«Далее дети идут домой и заражают остальных членов семьи. Я считаю, что лучше перебдеть и поучиться дома», — сказала она.
Ранее сообщалось, что правительство России рассматривает возможность продления школьных каникул из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
«Юга.ру» сообщали, что краснодарские вузы начали вводить дистанционное обучение для студентов из-за ситуации с коронавирусом.