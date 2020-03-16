В Совете матерей прокомментировали идею продления школьных каникул

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Помощник регионального координатора Общероссийской общественной организации «Совет матерей» по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Инесса Басанова прокомментировала идею продления школьных каникул из-за ситуации с коронавирусом.
В Совете матерей прокомментировали идею продления школьных каникул
  • РИА Новости

«Продление школьных каникул я считаю оправданным», — заявила она в беседе с Inforeactor.

По её словам, у всех разный уровень иммунитета. Как отметила Басанова, в школе, как правило, очень много детей, если кто-то один заболел, это очень быстро распространяется.

«Далее дети идут домой и заражают остальных членов семьи. Я считаю, что лучше перебдеть и поучиться дома», — сказала она.

Ранее сообщалось, что правительство России рассматривает возможность продления школьных каникул из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

«Юга.ру» сообщали, что краснодарские вузы начали вводить дистанционное обучение для студентов из-за ситуации с коронавирусом.

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