В Совете матерей прокомментировали идею продления школьных каникул

Помощник регионального координатора Общероссийской общественной организации «Совет матерей» по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Инесса Басанова прокомментировала идею продления школьных каникул из-за ситуации с коронавирусом.

«Продление школьных каникул я считаю оправданным», — заявила она в беседе с Inforeactor.

По её словам, у всех разный уровень иммунитета. Как отметила Басанова, в школе, как правило, очень много детей, если кто-то один заболел, это очень быстро распространяется.

«Далее дети идут домой и заражают остальных членов семьи. Я считаю, что лучше перебдеть и поучиться дома», — сказала она.

Ранее сообщалось, что правительство России рассматривает возможность продления школьных каникул из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

«Юга.ру» сообщали, что краснодарские вузы начали вводить дистанционное обучение для студентов из-за ситуации с коронавирусом.