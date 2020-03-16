В России начнут премировать борющихся с коронавирусом врачей

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил создать фонд для премирования врачей, которые борются с коронавирусной инфекцией COVID-2019.

РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости. Ранее Мишустин возглавил координационный совет по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. 15 марта президент Владимир Путин поручил создать рабочую группу Госсовета по противодействию коронавирусу.