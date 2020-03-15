Путин поручил создать рабочую группу Госсовета по борьбе с COVID-19

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Президент России Владимир Путин поручил создать рабочую группу Госсовета по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 во главе с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Путин поручил создать рабочую группу Госсовета по борьбе с COVID-19
  • РИА Новости

«Образовать рабочую группу Государственного совета России по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV... Собянин Сергей — мэр Москвы (руководитель рабочей группы, по согласованию)», — цитирует документ РИА Новости.

Как уточняет ТАСС, в рабочую группу вошли 19 человек, в том числе первый вице-премьер России Андрей Белоусов, а также вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко.

Главам регионов, на территории которых выявлено заражение коронавирусом, рекомендовано также принять участие в деятельности рабочей группы.

Ранее число случаев инфицирования коронавирусом в России возросло до 63 человек: зафиксировано три новых случая заражения в Подмосковье и один — в Тюменской области.

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