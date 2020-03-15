Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 63

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в России увеличилось до 63, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением вируса.

«За последние сутки в России зарегистрировано четыре случая коронавирусной инфекции у граждан России: три в Московской области, один в Тюменской области», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее телеканал «360» передавал, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал, что в регионе зафиксировано пять подтверждённых случаев, ещё десять человек получили предварительный диагноз.

Ростуризм призвал россиян воздержаться от поездок в страны, в которых зафиксирована неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в связи с распространением коронавируса.