Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 63
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- АГН «Москва»
«За последние сутки в России зарегистрировано четыре случая коронавирусной инфекции у граждан России: три в Московской области, один в Тюменской области», — приводит сообщение РИА Новости.
Ранее телеканал «360» передавал, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал, что в регионе зафиксировано пять подтверждённых случаев, ещё десять человек получили предварительный диагноз.
Ростуризм призвал россиян воздержаться от поездок в страны, в которых зафиксирована неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в связи с распространением коронавируса.