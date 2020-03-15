Ростуризм призвал не посещать страны с эпидемией коронавируса

Ростуризм рекомендовал российским гражданам воздержаться от поездок в страны, в которых зафиксирована неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в связи с распространением коронавируса.

«В настоящий момент Ростуризмом не рекомендованы к посещению в связи с режимом угрозы безопасности следующие страны: КНР, Итальянская Республика, Республика Корея, Исламская Республика Иран», — заявили в Федеральном агентстве по туризму.

В Ростуризме напомнили, что оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса в России ввёл временные ограничения авиасообщения с ФРГ, Испанией, Францией.

Также с 16 марта будет временно ограничено авиасообщение со всеми странами ЕС, Норвегией и Швейцарией.

Отмечается, что исключение составят рейсы из Москвы в столицы государств ЕС, Норвегии и Швейцарии и обратно.

Ранее во Франции закрыли кафе, кинотеатры и ночные клубы из-за COVID-19.