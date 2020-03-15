Онищенко прокомментировал идею перехода на дистанционное обучение

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал сообщение о том, что Минпросвещения рекомендует школам перейти на дистанционное обучение.

«Форма дистанционного образования в нашей стране используется по меньшей мере последние десять лет, когда мы — во время подъёма заболеваемости гриппом — дали право школам, допустим, распускать класс, если из 25 детей шестеро не явились на занятия в связи с тем, что они заболели», — сказал он в беседе с kp.ru.

По его словам, у педагогов есть право принимать такое решение, и они должны выдать всем учащимся домашние задания, которые можно в большинстве случаев проверить дистанционно.

Ранее учитель магаданской гимназии №13 Константин Зеленский в беседе с URA.RU прокомментировал сообщение о том, что Минпросвещения рекомендует школам перейти на дистанционное обучение.