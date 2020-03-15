В АТОР рассказали о влиянии коронавируса на туризм

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов в беседе с RT оценил влияние коронавируса на туристическую сферу России.

«Безусловно, проблемы есть. Они есть как на рынке въездного туризма, потому что количество иностранных туристов упало в десять раз на март-апрель и пока непонятны перспективы мая и летнего туризма, так и на рынке выездного туризма. Потому что многие страны пока закрыты и, естественно, российские туристы, которые обычно на майские праздники активно выезжали за рубеж, в Испанию, Европу, Турцию, сейчас не имеют такой возможности и пока поездки приостановлены», — сказал он.

Эксперт также оценил возможность развития внутреннего туризма в связи с невозможностью зарубежных поездок.

«Внутренний туризм в значительной степени зависит от наличия денежных средств у российских граждан... Но коронавирус такая вещь, которая не прогнозируема. И что будет, например, на Черноморском побережье, мы пока не знаем. Если пандемия будет продолжаться, то о развитии внутреннего туризма тоже придётся забыть», — добавил Курносов.

Ранее РЖД сообщила об отмене поездов в Молдавию и на Украину.