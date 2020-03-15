Курц объявил о запрете въезда в Австрию из России из-за COVID-19
- Reuters
Об этом он сказал в ходе заседания Национального совета Австрии.
По его словам, правила въезда будут ужесточены с целью прекращения дальнейшего ввоза коронавируса из-за границы.
«В будущем будет запрещён въезд туристам напрямую из Великобритании, Нидерландов, России и с Украины», — цитирует его ТАСС.
Курц добавил, что также будет прекращено авиасообщение с указанными странами.
Как уточняет РИА Новости со ссылкой на посольство России, запрет на въезд в Австрию для граждан вышеуказанных стран вводится с полуночи 17 марта.
Ранее в Австрии ввели запрет на въезд из Италии из-за COVID-19.