В Родительском комитете оценили идею перехода на дистанционное обучение

Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с RT прокомментировала сообщение о том, что Минпросвещения рекомендует школам перейти на дистанционное обучение.

«Я считаю, что мера оправданна. Например, в Таллине с 16 марта закрываются все школы… Я думаю, всегда лучше перестраховаться. Тем более что в России уже зафиксированы случаи заболевания», — сказала она.

Эксперт отметила, что в данной ситуации школа является «местом повышенной опасности».

«Дети проводят там много времени в достаточно тесном контакте. У нас есть все инструменты для перевода детей на дистанционное, домашнее обучение. Хотя, конечно, не у всех родителей есть возможность оставлять кого-то с ними», — добавила Волынец.

Ранее Министерство просвещения рекомендовало российским школам, детским садам и учреждениям среднего профессионального и дополнительного образования перейти на дистанционную форму обучения в связи с риском распространения коронавирусной инфекции COVID-19.