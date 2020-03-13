Путин высказался о высоких зарплатах топ-менеджеров госкомпаний

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин прокомментировал «непомерно большие зарплаты» топ-менеджеров государственных компаний.
Путин высказался о высоких зарплатах топ-менеджеров госкомпаний
  • kremlin.ru

«Меня самого это, честно говоря, задевает и коробит, я согласен», — сказал президент в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину», отвечая на вопрос о соотношении высокого уровня зарплат топ-менеджеров с тем, что они работают в госкомпаниях и получают деньги из госбюджета.

По словам Путина, он поднимал этот вопрос в общении с управленцами.

Как подчеркнул глава государства, компании нанимают большое количество иностранных специалистов, которые работают эффективно и «чего-то стоят на международном рынке труда».

«Они вынуждены их брать и платить им зарплату, которую их услуги, их работа стоят на международном рынке труда. Если им платить, то они как начальники должны получать больше», — сказал он.

Президент отметил, что то же самое произошло с лётчиками гражданской авиации.

«Вынуждены были брать пилотов иностранных компаний, особенно имеющих опыт работы на боингах, на европейских машинах. Вынуждены были повысить им уровень заработной платы под европейские и американские стандарты», — рассказал российский лидер.

Ранее Путин заявил, что стагнация в ситуации с реальными доходами в России прежде всего связана с падением цен на энергоносители.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить