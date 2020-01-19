Медведев назвал задачей нового кабмина рост доходов граждан

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Бывший премьер-министр России, заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью Первому каналу заявил, что считает ключевой задачей для нового правительства под руководством Михаила Мишустина рост реальных доходов граждан.
Медведев назвал задачей нового кабмина рост доходов граждан
  • © Екатерина Штукина
  • РИА Новости

Он отметил, что в целом доволен тем, как работало правительство под его руководством в 2012—2020 годах. Медведев подчеркнул, что «окончательные оценки всегда дают люди».

Бывший премьер-министр добавил, что «были и очень сложные решения, болезненные», в том числе пенсионная реформа.

«Я имею в виду то, что у нас почти не росли реальные располагаемые доходы (граждан. — RT). Это, конечно, результат общеэкономической ситуации, но этим нужно заниматься. И это, наверное, ключевая задача для нового правительства», — цитирует его ТАСС.

Также Медведев призвал относиться спокойно к отставке правительства.

15 января российское правительство ушло в отставку. Президент России Владимир Путин внёс на рассмотрение Госдумы кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность председателя кабмина. 

Позднее депутаты одобрили кандидатуру Мишустина. Президент подписал указ о его назначении.

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