Медведев призвал относиться спокойно к отставке правительства

Ушедший в отставку с поста премьер-министра России Дмитрий Медведев в интервью Первому каналу заявил, что к отставке российского правительства нужно относиться спокойно.

«К отставке правительства нужно относиться абсолютно спокойно, в этом нет ничего необычного», — приводит РИА Новости его слова.

Медведев отметил, что отставка правительства — обычная практика во всём мире.

По его словам, когда правительство формируется, президент и премьер всегда обсуждают вопрос о потенциальной отставке.

15 января российское правительство ушло в отставку. Глава России Владимир Путин внёс на рассмотрение Государственной думы кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на должность председателя кабмина.

Позднее депутаты одобрили кандидатуру Мишустина. Президент подписал указ о его назначении.