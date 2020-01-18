Медведев призвал относиться спокойно к отставке правительства
- Reuters
«К отставке правительства нужно относиться абсолютно спокойно, в этом нет ничего необычного», — приводит РИА Новости его слова.
Медведев отметил, что отставка правительства — обычная практика во всём мире.
По его словам, когда правительство формируется, президент и премьер всегда обсуждают вопрос о потенциальной отставке.
15 января российское правительство ушло в отставку. Глава России Владимир Путин внёс на рассмотрение Государственной думы кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на должность председателя кабмина.
Позднее депутаты одобрили кандидатуру Мишустина. Президент подписал указ о его назначении.