Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян

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Стагнация в ситуации с реальными доходами в России прежде всего связана с падением цен на энергоносители. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».
Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

«Это, безусловно, нас очень беспокоит. Меня очень беспокоит то, что такая стагнация произошла в реальных доходах населения. Объяснение есть, и прежде всего оно связано с резким падением цен на энергоносители. Пока у нас всё росло, нефть-то была $100 и больше за баррель, а сейчас $60. Разница есть? В два раза почти», — отметил Путин.

Поэтому, указал глава государства, Россия и вышла «на эти национальные проекты».

«С тем чтобы изменить структуру экономики и подтолкнуть развитие на собственной базе. Но ждать годами люди тоже не могут, я это прекрасно понимаю. Я вообще понимаю, что это одна из самых ключевых сейчас социальных проблем. Обязательно мы должны что-то сделать. Правительство обязательно должно что-то сделать для того, чтобы это подтолкнуть. Способов много», — добавил он.

Как отметил Путин, Россия «хотела уйти и постепенно уходит» от нефтезависимости.

«Потому что доля ненефтегазовых доходов растёт. Но это требует времени, этого не сделаешь одним щелчком пальцев», — подчеркнул президент.

Ранее бывший российский премьер, заместитель главы СБ России Дмитрий Медведев назвал ключевой задачей нового правительства под руководством Михаила Мишустина рост реальных доходов граждан.

Осенью 2019 года Путин отмечал, что зарплаты россиян растут, однако реальные доходы стоят на месте. Он призвал менять такую ситуацию

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