В России предложили внести тест на ВИЧ в минимальный ассортимент аптек

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Александра Рыкова
Депутат Госдумы Виктор Зубарев направил обращение в Минздрав с предложением расширить продажи экспресс-тестов на ВИЧ в России. Копия обращения парламентария в адрес министра здравоохранения Михаила Мурашко есть в распоряжении RT.
В России предложили внести тест на ВИЧ в минимальный ассортимент аптек
  • РИА Новости

В частности, предлагается внести экспресс-тесты на ВИЧ в минимальный ассортимент лекарственных средств, который предусмотрен в аптеках.

По мнению Зубарева, необходимо рекомендовать аптечным сетям и ретейлерам расширять продажи экспресс-тестов на ВИЧ в вендинговых автоматах при условии надлежащего обращения с такими изделиями и соблюдения требований к их хранению.

Как сказано в тексте обращения, доступность таких диагностических средств, которые в том числе по слюне могут определять ВИЧ-статус человека, поможет гражданам контролировать своё здоровье и выявлять заболевание на ранней стадии.

Кроме того, по мнению парламентария, необходимо обновить список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и дополнить его современными и качественными препаратами для терапии ВИЧ-инфекции.

«Полагаем также, что настоящие предложения могут быть рассмотрены в качестве «отправной точки» для проведения масштабной социальной кампании в День Всемирной борьбы со СПИДом, расширяющей потенциал гражданской осознанности и вовлечённости россиян в транзитные, безопасные и общедоступные средства для ранней диагностики», — сказано в тексте обращения.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали об основных путях заражения ВИЧ.

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